Житель Приангарья получил срок в колонии за изготовление взрывчатки

ИРКУТСК, 3 марта. /ТАСС/. Суд в Иркутской области приговорил к трем годам и двум месяцам лишения свободы жителя Усольского района за незаконное изготовление и хранение взрывчатки. У мужчины было изъято почти восемь кг взрывчатых и сырьевых веществ, а также приборы для изготовления взрывных устройств, сообщила в четверг пресс-служба управления ФСБ по региону.

"Усольским городским судом вынесен обвинительный приговор 23-летнему безработному жителю Усольского района, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ"), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ"), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ ("Приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ"). <…> Приговором суда виновному назначено наказание в виде трех лет двух месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Мужчина был задержан в 2021 году. У него дома обнаружили и изъяли около восьми кг взрывчатых и сырьевых химических веществ, а также инструменты и приборы для лабораторного изготовления самодельных взрывных устройств. Свои действия виновный объяснил личным интересом к противоправной тематике.