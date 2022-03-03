Температура в Москве и области 3 марта превысит многолетнюю норму

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Температура в Москве в четверг составит от 3 до 5 градусов тепла, в Подмосковье - от 0 до плюс 5, что выше многолетней нормы. Об этом ТАСС сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве днем воздух прогреется до плюс 3-5 градусов, в Подмосковье - от 0 до плюс 5, что на три-четыре градуса выше, чем должно быть по многолетней норме", - сказал собеседник агентства.

Погоду сформирует барическая седловина: с севера и юга ожидается циклон, с запада и востока - антициклон, пояснил метеоролог. "Поэтому в столице ожидается переменная облачность и без осадков. На юге региона, на границе с Тульской областью, могут быть незначительные осадки", - уточнил Тишковец.

Ветер юго-западный, 1-6 м в секунду. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.