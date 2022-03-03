Жители Керчи за полторы недели собрали более трех тонн гуманитарной помощи Донбассу

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Власти и общественники Керчи в четверг отправили очередную партию гуманитарной помощи для эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Всего за полторы недели горожане собрали более трех тонн груза, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Святослав Брусаков.

Первую машину с гуманитарным грузом из Керчи отправили в Ростовскую область 21 февраля.

"Еще одну партию гуманитарной помощи отправили сегодня для жителей ДНР и ЛНР. Собранные керчанами продукты, вещи будут доставлены в пункты временного размещения эвакуированных из народных республик Донбасса. Всего с 20 февраля керчанами собрано свыше трех тонн гуманитарной помощи", - написал Брусаков.

Он уточнил, что жители Керчи приносят в пункты приема продукты длительного хранения - консервы, крупы, макароны, воду, а также бытовую химию, средства личной гигиены. "Надо отметить, что многие стараются формировать индивидуальные пакеты - с полным набором продуктов и средств на одного человека. В настоящее время у волонтеров возникла необходимость в картонных коробках для упаковки груза. Обращаемся к торговым предприятиям [с просьбой] оказать содействие", - добавил мэр.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. 18 февраля главы Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин объявили об эвакуации жителей в Россию из-за обострения ситуации.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 24 февраля Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.