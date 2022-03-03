В ООН позитивно оценили отношение соседних стран к приему беженцев из Украины

ЖЕНЕВА, 3 марта. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди позитивно оценил отношение соседних с Украиной стран к приему беженцев. В заявлении, распространенном в четверг в Женеве, он назвал отклик правительств "замечательным", а проявленную мировым сообществом солидарность "сердечной".

Гранди подчеркнул, что "всего за семь дней миллион человек покинули Украину". "Я на протяжении 40 лет работаю в чрезвычайных ситуациях, связанных беженцами, но очень редко я видел столь быстрый исход как этот", - подчеркнул верховный комиссар. По его словам, "если не будет положен конец конфликту, то, скорее всего, еще миллионы людей будут вынуждены покинуть Украину".

"Несмотря на экстраординарную скорость и вызовы, реакция со стороны правительств и местных общин, принимающих этот миллион беженцев, была замечательной", - сказал Гранди. "Международная солидарность была сердечной. Однако ничто не может заменить необходимость того, чтобы оружие замолчало, а диалог и дипломатия достигли успеха", - резюмировал верховный комиссар.