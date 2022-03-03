Верховный суд сохранил необходимость самоизоляции при возвращении из-за границы

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Верховный суд РФ оставил в силе обязанность россиян после возвращения из-за рубежа сдавать тест на коронавирус и находиться на самоизоляции. Об этом ТАСС в четверг сообщили в суде.

"Судом признано законным отклонение иска гражданина, оспаривавшего обязанность отбывать самоизоляцию после возвращения из-за границы и сдавать тест на коронавирус", - сказала собеседница агентства.

Истец указывал в обращении на незаконность постановления, ограничивающего права граждан России при возвращении на родину. Суд отклонил данный иск в первой инстанции в 2021 году, после принятия решения апелляционной инстанцией оно вступило в силу. Таким образом, постановление Роспотребнадзора осталось в силе.