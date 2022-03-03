Эксперт: на Ставрополье нужно развивать новые для региона туристические направления

ПЯТИГОРСК, 3 марта. /ТАСС/. Новые туристические маршруты и направления следует развивать на Ставрополье, чтобы перенаправить туристические потоки. Об этом в четверг сообщила ТАСС полномочный представитель Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Анна Наумова.

"Радует, что развиваются новые территории. Кавминводы <...> заполнены. Сейчас важно перенаправить [туристические] потоки. <…> Большой потенциал есть в развитии новых территорий и в развитии новых маршрутов, новых направлений", - сказала Наумова.

По ее словам, такие направления уже появляются. "Новые объекты, которые появляются в не свойственных для туризма регионах, например, в Невинномысске есть объекты промышленного, познавательного, экологического туризма. В Изобильном прошел фестиваль "Культурный код", там есть муралы, объекты промышленного туризма, казачьи подворья и частный музей самоваров", - рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что в регионах СКФО ожидается рост туристического потока, при этом он имеет "взрывной" характер. "Наш регион - это мекка туризма: Ставрополье, КЧР, КБР имеют большую историю в работе с туристами, эта работа продолжается, развивается, строятся новые объекты размещения. Радует, что другие республики - Ингушетия, Осетия, Чечня, Дагестан - очень активно сейчас включаются в эту работу. Интенсивнейший рост, открытие новых туроператорских компаний очень радует", - отметила Наумова.