В Японии продлили ограничения из-за коронавируса в некоторых регионах

ТОКИО, 3 марта. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение продлить срок действия режима усиленных мер против распространения коронавируса в части регионов страны, в то же время отменив ограничения в тех областях, где эпидемиологическая обстановка нормализовалась. Об этом в четверг на пресс-конференции в Токио заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

По словам японского премьера, квазирежим ЧС будет продлен в 18 префектурах, включая Токио, до 21 марта. В то же время в 13 префектурах, включая юго-западную префектуру Фукуока, ограничения будут сняты 6 марта.

Япония продолжает бороться с очередной волной коронавируса, вызванной распространением омикрон-штамма. В стране ежедневно фиксируется порядка 70 тыс. новых случаев заражения и около 250 смертей.