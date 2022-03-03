Члены РГО пройдут на снегоходах 2,8 тыс. км в экспедиции по изучению климата Арктики

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Экспедиция, посвященная исследованию изменения климата Арктики и улучшению экологии, начинается в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Члены регионального отделения Русского географического общества (РГО) за месяц пройдут по снегоходному маршруту 2,8 тыс. км до залива Карского моря, сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.

"За месяц в общей сложности путешественники пройдут 2 800 км по снегоходному маршруту шестой категории сложности. <...> В ходе пробега путешественники посетят метеорологические полярные станции "МГ-2" на Сопочной Карге и Морскую Гидрометеорологическую береговую станцию Стерлегова. За время путешествия планируется собрать уникальные фото- и видеоматериал", - говорится в сообщении.

Крайней точкой маршрута станет остров в заливе Миддендорфа в Карском море, который носит имя русского гидрометеоролога, директора Главной физической обсерватории Михаила Рыкачева. Там участники экспедиции установят памятную табличку академику. С острова ямальские путешественники выйдут в радиоэфир для "международной популяризации географических объектов Арктики посредством радиосвязи", добавили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что экспедиция посвящена 150-летию образования службы погоды в России.

Ямальское отделение "Русского географического общества" создано в 2010 году для проведения региональных исследовательских экспедиций, изучения природы, истории и культуры округа, развития туристических проектов. С января 2020 года председателем попечительского совета отделения РГО по ЯНАО является губернатор Дмитрий Артюхов.