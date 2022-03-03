Эвакуированные из ДНР и ЛНР дети получат подарки в рамках акции "Дарим вместе"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Благотворительный проект "Мечтай со мной" запустил акцию "Дарим вместе", в рамках которой любой желающий может поучаствовать в покупке подарков ко дню рождения для детей, эвакуированных из ДНР или ЛНР. Об этом в четверг сообщил заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков на пресс-конференции в ТАСС.

"Сейчас во многих городах нашей страны находятся более 140 тыс. вынужденных переселенцев. Среди них много детей, в том числе сирот, которые, несмотря на помощь волонтеров, непросто переносят разлуку с домом. Чтобы поддержать их и дать им почувствовать нашу заботу, мы совместно со Всероссийской акцией взаимопомощи #МыВместе запускаем этот спецпроект", - отметил он.

В рамках акции дети смогут попросить ко дню рождения подарки стоимостью до 10 тыс. рублей из следующих категорий: товары для творчества и хобби, спортивный инвентарь, игрушки, музыкальные инструменты, цифровая техника, билеты в культурно-развлекательные учреждения, книги, развивающие материалы.

Акция "Дарим вместе" пройдет во всех регионах, где расположены пункты временного размещения переселенцев. Списки детей будут формироваться совместно со Всероссийской акцией взаимопомощи #МыВместе и государственными учреждениями. Координаторы составят перечень желаний юных именинников, после чего информация об участниках появится на сайте акции даримвместе.рф, на который можно зайти и пожертвовать любую сумму. На собранные средства координаторы купят подарки и доставят их детям.