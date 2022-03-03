В Якутию прибыли первые вынужденные переселенцы с Донбасса

ЯКУТСК, 3 марта. /ТАСС/. Шестеро жителей Донецкой Народной Республики прибыли в Нерюнгринский район Якутии, им оказывают содействие в обустройстве. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

"По состоянию на 3 марта 2022 года в Республику Саха (Якутия) в Нерюнгринский район прибыли шесть граждан, вынужденно покинувших Донецкую Народную Республику. Это две матери с детьми, приехавшие по месту работы и жительства своих мужей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уполномоченными органами оказывается содействие прибывшим семьям в социально-бытовом обустройстве. "Один ребенок устроен в школу. С участием волонтеров, жителей Нерюнгринского района одной семье, которая нуждалась в помощи, предоставлены медикаменты, детское питание и одежда", - отмечается в сообщении.

Ранее глава республики Айсен Николаев сообщал, что регион готов принять и разместить до 1,5 тыс. эвакуированных из ДНР и ЛНР. По его словам, крупнейшие компании региона "Алроса", "Эльгауголь" и "Колмар" готовы принять людей, оказать помощь и поддержку в размещении семей и решении вопросов трудоустройства.

17 февраля обострилась обстановка на линии соприкосновения в Донбассе. В ДНР и ЛНР сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины, которые привели к жертвам среди мирного населения, а также повреждению объектов гражданской инфраструктуры. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.