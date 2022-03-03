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В Северную Осетию прибыли 17 детей из Донбасса

Их разместили на базе санатория "Юность" во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 марта. /ТАСС/. Первые 17 детей из числа эвакуированных из Донбасса прибыли в Северную Осетию, сообщила журналистам министр труда и социального развития республики Алина Айдарова.

"Первые 17 детей-спортсменов прибыли во Владикавказ. Будут организованы образовательный и тренировочный процессы. Мы все сделаем для того, чтобы у них были комфортные условия. Учебный процесс начнем осуществлять с завтрашнего дня", - сказала Айдарова.

Детей разместили на базе санатория "Юность" во Владикавказе. Всего там смогут принять порядка 100 детей. В пункте временного размещения им предоставили предметы первой необходимости и обеспечили горячим питанием. Всем прибывшим провели ПЦР-тестирование.

Всего в регионе подготовлено 14 пунктов временного размещения вынужденно покинувших территорию Донецкой и Луганской народных республик. Республика примет порядка 1 тыс. жителей.

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Северный КавказСеверная Осетия
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