"Эхо Москвы" оштрафовали за распространение программы на украинском языке

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Радиостанция "Эхо Москвы", ранее ликвидированная по решению совета директоров ЗАО "Эхо Москвы", оштрафована за распространение программы на украинском языке без соответствующей записи в регистрационных документах. Об этом сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в четверг.

"Эхо Москвы" оштрафовано за еженедельную передачу про украинский язык и культуру под названием "Що там у них". На 30 тыс. рублей", - написал он в своем Telegram-канале.

Венедиктов также подчеркнул, что штраф будет обжалован.

Ранее Роскомнадзор составил два протокола в отношении радиоканала "Эхо Москвы" за распространение программы на украинском языке без соответствующей записи в регистрационных документах.

Использование отдельных слов на украинском языке во время эфира передачи "Що там у них" не противоречит действующему законодательству РФ, но распространение передачи преимущественно на языке, не заявленном при регистрации СМИ, является нарушением, пояснили в Роскомнадзоре. Для осуществления вещания на украинском языке "Эхо Москвы" должно внести изменения в запись о регистрации СМИ, добавив украинский язык, пояснили в ведомстве.