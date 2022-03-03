РКН требует от Telegram удалить боты, предлагающие получить информацию о военнослужащих РФ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор требует от Telegram удалить интернет-ресурсы, в том числе телеграм-боты, предлагающие получить информацию о военнослужащих Вооруженных сил РФ, якобы погибших или попавших в плен в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг.

"Роскомнадзор выявляет интернет-ресурсы, в том числе Telegram-боты, предлагающие получить информацию о военнослужащих ВС РФ, якобы находящихся в списках пленных или погибших в ходе специальной операции на Украине. <...> Роскомнадзор направил в Telegram требования об удалении выявленных интернет-ресурсов", - указано в сообщении.

Также информация направлена в следственные органы для привлечения к ответственности злоумышленников.

Как пояснили в ведомстве, в ряде случаев указанные интернет-сайты и боты создаются с использованием наименования сервисов, которым доверяет интернет-аудитория. При этом собранная информация о военнослужащих и членах их семей может быть использована для противоправных действий.

"Роскомнадзор предостерегает от предоставления или распространения в сети интернет информации о ваших родных и близких, проходящих военную службу", - напомнили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.