В Крыму сообщили, что украинцы из приграничных территорий страны стали переезжать в регион

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Десятки жителей приграничной Херсонской области Украины переехали в Крым после освобождения от националистов российскими войсками. Об этом рассказал в четверг в эфире телеканала "Крым-24" председатель Джанкойского городского совета Сергей Дорошенко.

"Развернут пункт приема, в котором обеспечено полностью все необходимое для их временного проживания - обеспечение горячим питанием, всеми средствами гигиены. Мы готовы оказывать помощь гражданам, которые обратятся с территории сопредельного государства", - сказал Дорошенко.

Уточняется, что пункт временного размещения развернут в восьмой школе Джанкоя. Классы и спортзал переоборудовали под спальни и игровые.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.