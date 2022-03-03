В Москве задержали адвоката Эйсмонт и еще 20 человек за пикет против событий на Украине

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Адвокат Мария Эйсмонт задержана в центре Москвы после того, как вышла на пикет против событий на Украине. Об этом ТАСС рассказал адвокат Даниил Берман, оказывающий Эйсмонт правовую помощь.

"Эйсмонт задержали возле Большого театра, она там устроила пикет против событий на Украине. Ее отвезли сейчас в ОМВД "Люблино". Туда же доставили еще 20 человек, задержанных за аналогичные пикеты и акции в разных частях города", - сказал Берман.

По его словам, вероятнее всего, в отношении Эйсмонт составят протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), по которой предусмотрен штраф до 20 тыс. рублей. "Однако точно я могу сказать об этом, когда прочитаю протокол, пока мне его не дали", - заключил Берман.

Эйсмонт ранее защищала активиста Константина Котова, бывшего муниципального депутата Юлию Галямину, представляла "Мемориал" (признан в РФ иноагентом) на заседании суда по ликвидации этой организации.

24 февраля на Пушкинской площади в центре столицы прошла несогласованная акция в связи с событиями на Украине. По данным столичного ГУ МВД, за нарушение общественного порядка 600 человек были доставлены в территориальные отделы полиции. Позднее в городе прошли еще две аналогичные акции, меньшие по масштабу. Ранее МВД, СК и прокуратура Москвы предупредили об ответственности за участие в несогласованных массовых акциях.