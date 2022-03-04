В Приморье повысят безопасность на высокоаварийных дорогах

ВЛАДИВОСТОК, 4 марта. /ТАСС/. Власти Приморского края в текущем году проведут мероприятия по повышению безопасности на 71 высокоаварийном участке дорог, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"По итогам анализа аварийности за 2021 год на автомобильных дорогах было выявлено 71 место концентрации ДТП. В 2022 году для повышения безопасности на этих участках запланированы такие работы, как установка барьерного ограждения, ремонт дорожного полотна, нанесение разметки, замена дорожных знаков и другие", - сообщает пресс-служба.

Уточняется, что особое внимание уделят объектам вблизи школ - возле учреждений образования сделают освещение, поставят мигающие желтым светом или с кнопкой включения светофоры, уложат искусственные неровности, установят предупреждающие знаки.

Всего сейчас в аварийноопасных местах Приморья установлено 106 комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД. В 2022 году планируется установить еще 126 единиц такого оборудования. По словам специалистов, весь этот комплекс мероприятий позволит сократить количество аварий на приморских дорогах.

Как сообщало правительство ранее, аварийность на дорогах Приморья в 2021 году снизилась почти на 15%, в сравнении с показателями 2020 года. В то же время на 6% увеличилось число погибших в автоавариях.