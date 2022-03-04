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Красноярский экономический форум

Норильск обновит автопарк общественного транспорта и пересмотрит маршрутную сеть

Существующая транспортная сеть состоит из 180 автобусов, износ подвижного состава - порядка 70%

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Власти Норильска в Красноярском крае, где проживают порядка 180 тыс. человек, в 2022 году начнут масштабный проект по обновлению городского транспорта и пересмотру маршрутной сети. В планах перевести пассажирские перевозки на брутто-контракты, сообщил в пятницу глава города Дмитрий Карасев на экспертной дискуссии "Городская мобильность. Будущее пассажирского транспорта" Красноярского экономического форума.

"Существующая транспортная сеть представляет собой муниципальное автотранспортное предприятие из 180 автобусов. Износ подвижного состава - порядка 70%. В прошлом году мы стали прорабатывать вариант перехода общественного транспорта на брутто-контракты. Для этого заключили договор на проведение экспертного исследования по территории Норильска в части оптимизации транспортных маршрутов, выдачи нам решений по самому предприятию. Заключение ожидаем в ближайшее время и планируем его реализовывать на территории города. Переход на такие контракты без обновления автопарка невозможен. Основной задачей себе поставили постепенное обновление", - сказал Карасев.

Первые 40 новых автобусов город получит в апреле. Также на 2022 год муниципалитет планирует закупку и еще одной партии общественного транспорта. Постепенно будет обновляться и городская инфраструктура.

"В прошлом году стали устанавливать новые утепленные остановочные павильоны, они полностью стеклянные. Там можно зарядить телефон, увидеть на табло, когда придет автобус. В этом году мы дополнительно ставим еще 21 павильон такого же типа. Всего нам надо оборудовать еще порядка 40 таких автобусных павильонов. Этот вопрос мы планируем закрыть в 2023 году, установив по всему городу такие автобусные павильоны", - добавил глава города.

Красноярский экономический форум - 2022 проходит 2-4 марта комбинированно в офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет. Основная тема форума - "Сибирь: экономика будущего". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал тогда около 700 участников. В разные годы форум был посвящен развитию Востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста.

Теги
РоссияКрасноярский экономический форумКрасноярский край
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