За три года на строительство соцобъектов на Дальнем Востоке направили более 100 млрд руб.

ЯКУТСК, 4 марта. /ТАСС/. Более 100 млрд рублей направлено за последние три года на строительство социальных объектов на Дальнем Востоке. Об этом сообщил в ходе пленарного заседания Дальневосточного женского форума директор департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития РФ Григорий Смоляк.

"Дальний Восток достаточно позитивно развивается, уровень и темпы экономического развития опережают общероссийские. Это касается и социального развития: более 100 млрд рублей за три года мы потратили на строительство школ, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, домов культуры, модернизацию учреждений образования", - сказал Смоляк.

Он напомнил, что в Якутии ведется строительство крупных социальных объектов. В частности, завершен первый этап строительства республиканского кардиодиспансера, в том числе за счет средств федерального бюджета. Регион проводит последовательную социальную политику, отмечаются позитивные демографические показатели, считает Смоляк.

Дальневосточный женский форум и XV Съезда женщин Якутии начали свою работу 2 марта в Якутске. Мероприятия посвящены Году матери, объявленному в регионе, и 100-летию образования Якутской АССР.