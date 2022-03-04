Москалькова попросила Красный Крест посетить российских военнопленных на Украине

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в пятницу, что обратилась в Международный Красный Крест и подразделение организации на Украине с просьбой посетить российских военнослужащих, попавших в плен.

"Обратилась в Международный Красный Крест и Красный Крест на Украине с просьбой посетить российских военных, попавших в плен на Украине, и оказать им необходимую помощь", - написала Москалькова в Instagram.

Ранее омбудсмен сообщала, что располагает информацией о случаях жестокого и бесчеловечного обращения с российскими военнослужащими, попавшими в плен на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.