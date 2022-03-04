Глава Союза архитекторов прокомментировал уход из России зарубежных бюро

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Уход с градостроительного рынка зарубежных бюро не обернется трагедией для российских городов, так как в стране более чем достаточно талантливых архитекторов. Такое мнение в пятницу выразил ТАСС президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

"Что касается отдельных объектов, которые достаточно успешно проектируют в России зарубежные коллеги, могу сказать, что это часто бывает талантливо и оригинально, порой - не очень. Поэтому никакой трагедии по поводу ухода зарубежных бюро с российского градостроительного рынка я не вижу. Значит, у наших архитекторов будет больше возможности проявить себя и показать свой профессиональный потенциал", - сказал Шумаков.

Он подчеркнул, что в России более чем достаточно достойных архитекторов. "Наш архитектурный потенциал сформирован исключительно талантливыми самобытными и чрезвычайно креативными архитекторами - причем разных поколений. Есть прекрасные зрелые зодчие и есть молодые специалисты, которым опытные коллеги передают свои знания и навыки. Но главное - есть уверенность, что эти знания будут талантливо применены каждым в его собственном творчестве", - отметил президент Союза архитекторов России.

При этом, по его мнению, в России иностранные архитектурные бюро должны работать только в команде с российскими архитекторами. Во-первых, как он считает, тандем всегда полезен обеим сторонам. "Кроме того, ни один даже самый гениальный зарубежный архитектор не сможет спроектировать российский город с учетом нашей реальности и ментальности, сохранив его идентичность и историческую значимость. Для этого надо быть российским архитектором", - подчеркнул Шумаков. Он добавил, что очень часто российские компании подключают к проектированию зарубежные архитектурные бюро, так как это повышает инвестиционную привлекательность проекта.

Ранее архитектурные бюро MVRDV (Нидерланды), David Chipperfield Architects (Британия) и Herzog & de Meuron (Швейцария) объявили о приостановке своей работы в России из-за военной операции на Украине. Бюро MVRDV создало проект комплекса апартаментов RED7, который возводится на Садовом кольце в Москве. Бюро David Chipperfield Architects разрабатывало проект реставрации Центрального телеграфа на Тверской улице. Herzog & de Meuron - автор проекта редевелопмента территории бывшего Бадаевского пивзавода.