Власти Сочи готовы принять на реабилитацию раненных в ходе боевых действий военнослужащих

СОЧИ, 4 марта. /ТАСС/. Власти Сочи готовы принять на реабилитацию и оздоровление военнослужащих РФ, получивших ранения в ходе боевых действий, написал в своем Telegram-канале глава города Алексей Копайгородский в пятницу.

"Мы готовы принять на реабилитацию и оздоровление наших военнослужащих, получивших ранения в ходе боевых действий. У города Сочи - своя историческая память. О тех временах, когда мы были городом-госпиталем", - написал он.

Он добавил, что сейчас как никогда важно быть едиными. "Сегодня наши военнослужащие с оружием в руках рискуют своими жизнями ради мирного будущего России и Украины. Поддержать их, а также помочь беженцам из Донбасса - это наше общее дело", - отметил Копайгородский.