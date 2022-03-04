Российский Красный Крест собрал более 500 тонн помощи эвакуированным из Донбасса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Российский Красный Крест (РКК) собрал свыше 500 тонн гуманитарной помощи и направит грузы в пункты временного размещения эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Помощь уже доставлена в Ростовскую, Воронежскую, Волгоградскую области и другие регионы, сообщил журналистам председатель РКК Павел Савчук.

"Собрано более 500 тонн гуманитарной помощи. Самые наибольшие объемы доходят до Ростовской области, для нашего централизованного склада акции "Мы вместе", который там находится. Динамика сбора гуманитарной помощи очень велика, поэтому мы перенаправляем грузы и в другие регионы, которые принимают вынужденных переселенцев, например, Воронежская область, Волгоградская область, в том числе в Рязанскую область скоро уйдет груз", - сказал он.

Он добавил, что ростовское отделение Российского Красного Креста (РКК) начало выдавать гуманитарную помощь эвакуированным жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые не проживают пунктах временного размещения (ПВР)

Он добавил, что Российский Красный Крест открыл горячую линию для помощи в воссоединении семейных связей. На нее могут обратиться граждане, которым не удается связаться со своими родственниками.

2 марта Савчук сообщал ТАСС, что на этой неделе планируется доставить эвакуированным из Донбасса около 40 тонн помощи.