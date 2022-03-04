В Абхазии объявили о сборе гуманитарной помощи жителям Донбасса

СУХУМ, 4 марта. /ТАСС/. МЧС Абхазии объявило о проведении в республике акции по сбору гуманитарной помощи жителям Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

"МЧС Республики Абхазия объявляет акцию по сбору гуманитарной помощи жителям воюющего Донбасса. Сформированный гуманитарный груз будет доставлен сотрудниками спасательного ведомства в Донецк и Луганск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сбор гуманитарной помощи производится круглосуточно и без выходных.

Ранее сообщалось, что МЧС Абхазии доставило в республику 110 человек, эвакуированных из ЛНР И ДНР, они размещены в сухумском пансионате "Айтар", обеспечены трехразовым питанием, медобслуживанием и бесплатной связью. Для детей организован образовательный процесс.

В четверг беженцев посетил президент Абхазии Аслан Бжания. Он заявил, что республика и далее готова принимать у себя жителей Донбасса и оказывать им помощь. В этот же день после встречи с эвакуированными в Сухуме министр туризма Абхазии Теймураз Хишба призвал туристическое сообщество республики оказать помощь прибывшим и вновь прибывающим беженцам из Луганской и Донецкой народных республик.