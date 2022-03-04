В России за сутки снизилось число госпитализаций из-за коронавируса в 55 регионах

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 9 849, что на 7,3% ниже показателя предыдущего дня. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Число госпитализаций снизилось в 55 регионах, следует из данных штаба. В 29 регионах число госпитализаций увеличилось, а в одном осталось без изменений. Днем ранее число госпитализаций составило 10 620.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 89 174, до 16 775 024.

В относительном выражении прирост числа заражений составил 0,53%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 160 507 против 170 689 днем ранее.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до уровня 85% от общего числа заразившихся.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 2 157 046.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 776, до 354 787.

Днем ранее был зарегистрирован 781 летальный исход.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до уровня 2,11%, следует из данных штаба.