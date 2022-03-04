МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. РЖД приостановят все мероприятия по оптимизации численности штата в целях обеспечения социальной защищенности работников. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Кроме уже заявленных обязательств принято решение о приостановке всех мероприятий по оптимизации численности штата", - сообщили в компании.

2 марта в холдинге заявили, что РЖД сохранят все существующие льготы, гарантии и компенсации для сотрудников, членов их семей и ветеранов - железнодорожников, несмотря на все существующие вызовы. Гендиректор РЖД Олег Белозеров ранее отметил, что коллективный договор РЖД является одним из лучших в стране и гарантирует сотрудникам стабильность и поддержку холдинга. Также в целях поддержки своих сотрудников, компания с 1 марта проиндексировала зарплату работников на 4,2%.

В 2021 году зарплату железнодорожникам проиндексировали три раза: с марта - на 1,3%, с августа - на 2,4%, с октября - на 1,4%.