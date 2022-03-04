Эксперт прогнозирует снижение прироста заболевших ковидом в России до 10 тыс. в день

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, которое регистрируют в России за сутки, к концу месяца может сократиться примерно в девять раз - до 10 тыс. Об этом в пятницу ТАСС сообщил научный руководитель Центра аналитики динамических процессов и систем Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране за последние сутки выросло на 89 174, сообщил в пятницу федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"С учетом наблюдаемой динамики эпидемии можно предположить, что к середине марта число новых случаев опустится ниже 25 тыс., а концу марта их будет около 10 тыс.", - сказал ученый.

Группа исследователей под руководством Захарова разработала математическую модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed - англ. "подтвержденные случаи", "инфицированные", "исключенные" - выздоровевшие или умершие), которая позволяет точнее предсказывать скорость распространения коронавируса на срок до месяца.

С начала пандемии в мире зафиксировали более 442 млн заражений коронавирусом и более 5,9 млн смертей. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, зарегистрировано 16 775 024 случая заражения, умерли 354 787 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.