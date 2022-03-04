Выплату приемным родителям увеличили в Подмосковье

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Ежегодное пособие для приемных родителей увеличили в Московской области до 38 349 рублей. Деньги автоматически поступят до 15 марта, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"В Подмосковье приемные родители и опекуны получат увеличенное ежегодное пособие на детей в размере 38 349 рублей. Деньги всем получателям поступят автоматически до 15 марта. Никаких заявлений подавать не нужно", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной.

Она рассказала, что ранее выплата составляла 34,5 тыс. рублей. С 2021 года в регионе пособия опекунам и приемным родителям выплачиваются проактивно - без заявлений.