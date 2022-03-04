На Ставрополье отменили большинство антиковидных ограничений

ПЯТИГОРСК, 4 марта. /ТАСС/. Власти Ставрополья в связи с улучшением эпидемиологической обстановки отменили большинство антиковидных ограничений. В частности, отменяется ограничение на количество участников массовых мероприятий, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Ситуация с коронавирусом на Ставрополье постепенно меняется в лучшую сторону. Заболеваемость снижается, меньше востребованы ковид-стационары. Такие тенденции позволяют нам сегодня принять решение о снятии большинства ранее введенных ограничений, связанных с COVID-19 и закрепленных в "том самом" постановлении правительства края № 119", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

По его словам, например, отменяется ограничение численности участников массовых мероприятий количеством 50 человек. Соответствующий нормативный акт скоро будет выпущен.

"Это не означает, что инфекция побеждена и исчезла. Поэтому методические рекомендации Роспотребнадзора по-прежнему необходимо учитывать и выполнять. Мероприятия по эпидпрофилактике сохраняются - масочный режим, температурный контроль в организациях общественного пользования, противокоронавирусная обработка помещений в учебных учреждениях. Уверен, что снятие ограничений сделает жизнь наших земляков проще", - добавил глава края.

За все время пандемии в крае зарегистрировано 185 723 случая заражения коронавирусом. В общей сложности вылечились 159 895 пациентов, умерли 6 828 человек.