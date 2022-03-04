Московских водителей предупредили о пробках накануне 8 марта

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Девятибалльные пробки ожидаются на дорогах Москвы 4 и 5 марта из-за праздничных выходных. Об этом в пятницу сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"4 и 5 марта на дорогах Москвы ждем до восьми-девяти баллов. Это типичная загруженность перед праздниками", - говорится в сообщении.

Движение автотранспорта будет в основном затруднено рядом с кафе, ресторанами, торговыми центрами, цветочными рынками, еще на Третьем транспортном кольце (ТТК) и МКАД.

Кроме того, в публикации уточняется, что 5 марта плотно на дорогах станет уже с 16:00 из-за сокращенного рабочего дня.

"8 марта серьезных пробок не будет, но сложности могут быть локально - рядом с ТЦ. Днем будет не больше четырех-пяти баллов", - отмечается в сообщении.