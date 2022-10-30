В Кисловодске пройдет первый всероссийский фестиваль скалолазания

Ожидается участие около 100 человек

ПЯТИГОРСК, 30 октября. /ТАСС/. Первый всероссийский фестиваль скалолазания "Скалы Кавказа" пройдет а Кисловодске Ставропольского края с 3 по 7 ноября. Он соберет около 100 участников, сообщил ТАСС в воскресенье глава города-курорта Евгений Моисеев.

"С 3 по 7 ноября в Кисловодске пройдет первый всероссийский фестиваль скалолазания "Скалы Кавказа", - сказал Моисеев.

По его словам, мероприятие состоится в ущелье реки Аликоновки около Замка коварства и любви. Оно соберет около 100 спортсменов из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Крыма, Красноярска, Владикавказа и других городов страны. Организаторы подготовили для участников 115 трасс на пяти скальных секторах.

"Приедут как начинающие скалолазы, так и опытные спортсмены, среди которых чемпионы мира Юлия Абрамчук и Дмитрий Шарафутдинов", - рассказал глава курорта.

Фестиваль пройдет при поддержке администрации города-курорта Кисловодска, МЧС, СК, Федерации скалолазания России, Федерации скалолазания Ставропольского края.