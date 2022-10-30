Ледокол "Михаил Сомов" вернулся в Архангельск из экспедиции по Северному морскому пути

На труднодоступные гидрометеорологические станции на судне доставили топливо, продовольствие и стройматериалы

АРХАНГЕЛЬСК, 30 октября. /ТАСС/. Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" в воскресенье вернулось в Архангельск из экспедиции по Северному морскому пути. "Сомов" ходил через шесть арктических морей в рейс до Чукотки, сообщил ТАСС заместитель руководителя Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Бараков.

"Все задачи выполнены. В этом году была задержка по погоде немного, в районе Певека задержались. Пришлось штормоваться, циклоны там проходили, нас это немного задержало. В связи со сложной метеообстановкой пришлось дольше поработать на востоке: станции "Айон", Певек, "Валькаркай", остров Врангеля. Погода не позволяла работать вертолетами. Если резюмировать, погода нас задержала дня на четыре от плана", - рассказал Бараков.

Судно доставило на труднодоступные гидрометеорологические станции Северного, Якутского и Чукотского УГМС топливо, продовольствие, расходные аэрологические материалы, строительные материалы и другой груз, а также смену полярников. "Сомов" прошел Белое, Баренцево, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское моря и море Лаптевых. На станциях по маршруту следования специалисты Севгидромета провели техническое обслуживание вычислительной техники, обновление программных средств, метеорологического оборудования, энергетики и связи. Океанологи провели инспекцию морских станций.

На острове Русский вместо старой установлена новая автоматическая метеорологическая станция. На станции имени Ушакова на острове Голомянном смонтирован новый измерительный прибор, предназначенный для оценки направления и скорости ветра, исходя из величины давления воздушного потока на его подвижную часть.

Старший научный сотрудник Центра Арктических исследований музея антропологии и этнографии РАН Павел Филин в ходе рейса общался с полярниками, готовил материалы, посвященные им и полярным станциям России. "Исследователь на метеостанциях собирал материалы, которые могут иметь значение для истории освоения Арктики, например, на Диксоне, он нашел интересные материалы. Может, на следующий год спланируется экспедиция уже более основательная. Нам совместно нужно подготовить планы и на последующие годы", - заключил Бараков.