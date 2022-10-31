В Хабаровском крае возбудили два дела из-за контрабанды леса в КНР на 6,5 млн рублей

Директору фирмы, занимавшейся экспортом лесоматериалов, грозит до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей

ХАБАРОВСК, 31 октября. /ТАСС/. Хабаровские таможенники возбудили два уголовных дела из-за контрабанды лесоматериалов на 6,5 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник Хабаровская таможня.

"При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники трех ведомств установили, что российская компания, экспортируя лесоматериалы в Китай предоставляла в таможню подложные документы, содержащие недостоверные сведения о производителе товаров. Предметом контрабанды стали 1 453,4 кубометра пиловочника желтой и белой березы", - говорится в распространенном сообщении.

Преступную деятельность таможенники выявили совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте.

По факту контрабанды лесоматериалов в крупном размере Хабаровская таможня возбудила два уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных ресурсов").

Директору фирмы грозит лишение свободы на срок до семи лет и штраф до 1 млн рублей.