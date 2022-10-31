Мэру Хабаровска внесли представление из-за очистки городских прудов

По данным прокуратуры Хабаровского края, управление дорог и внешнего благоустройства администрации города оплатило 851 тысячу рублей за работы, не предусмотренные условиями контракта

ХАБАРОВСК, 31 октября. /ТАСС/. Прокуроры внесли мэру Хабаровска Сергею Кравчуку представление из-за нецелевого расходования бюджетных средств при очистке городских прудов. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.

Управление дорог и внешнего благоустройства администрации города заключило контракт с муниципальным унитарным предприятием Хабаровска "Южное" в том числе на выполнение работ по очистке водной глади городских прудов в парке "Динамо".

"Заказчик оплатил 851 тысячу рублей за работы, не предусмотренные условиями контракта, что является нецелевым расходованием бюджетных средств. Прокурор города внес мэру города представление. По результатам его рассмотрения приняты меры к возврату средств в бюджет муниципалитета", - говорится в распространенном сообщении.

Управление дорог и внешнего благоустройства привлекли к административной ответственности по ст. 15.14 КоАП РФ ("Нецелевое использование бюджетных средств") в виде штрафа в размере 42 тыс. рублей.