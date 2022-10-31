Более 44 тыс. обращений поступило на горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

Она работала с 3 по 14 октября

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Более 44 тыс. обращений граждан РФ поступило на горячую линию Роспотребнадзора по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, действовавшую с 3 по 14 октября. Об этом сообщается в понедельник на сайте службы.

"В период с 3 по 14 октября Роспотребнадзором было организовано консультирование граждан по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Всего на горячую линию за указанный период поступило более 44 тыс. обращений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество вопросов (10 069 вопросов или 22,6%) касались иммунизации против гриппа (где сделать прививку, противопоказания, подготовка к вакцинации и пр.). Более 5 тыс. вопросов (5 764 вопроса или 12,9%) касались вакцин против гриппа (состав, совместимость с другими вакцинами, их эффективность, а также наличие в медицинских организациях). О введении ограничительных мероприятий в образовательных и прочих организациях при осложнении эпидобстановки было задано 5 214 вопросов (11,7%).

Россияне интересовались использованием медицинских масок (4 782 вопроса, 10,7% от всех консультаций). Также граждан интересовали вопросы лабораторной диагностики гриппа и ОРВИ, получения медицинской помощи (3 164 обращений, 7,1%), соблюдения температурного режима в помещениях (2 730 обращений или 6,1%), вопросы о наличии противовирусных препаратов (2 354 обращений или 5,3%).

"Кроме того, обратившиеся спрашивали об особенностях вакцинации беременных женщин, безопасности вакцины для детей первых лет жизни и о риске заболеть в случае отказа от иммунизации, о режиме работы передвижных прививочных бригад, об организации допуска детей в организованные коллективы с признаками ОРВИ и гриппа, об особенностях работы непривитых лиц в период эпидемического подъема заболеваемости - количество таких обращений составило 1 158 (2,6% от общего числа)", - отмечается в публикации Роспотребнадзора.

За период работы горячей линии в территориальные органы Роспотребнадзора и в консультационные центры гигиены и эпидемиологии поступило 218 жалоб от населения.