Больше половины опрошенных россиян пользуются такси с разной периодичностью в течение года

По данным ВЦИОМ, россияне оценивают развитость услуг такси выше, чем развитость маршрутов общественного транспорта

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Более половины (66%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в течение года пользуются услугами такси с разной периодичностью. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте центра в понедельник.

Инициативный всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-онлайн" по заказу АНО "Институт региональных проблем" был проведен с 21 по 23 октября. Объем выборки составил 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет.

"В общей сложности услугами такси с разной периодичностью в течение года пользуются 66% опрошенных россиян. Из них почти треть - регулярные пассажиры: 29% выбирают этот способ передвижения несколько раз в месяц и чаще. Чуть выше доля тех, кто пользуется такси несколько раз в полгода (37%)", - говорится в сообщении исследовательского центра.

Отмечается, что на сегодняшний день россияне оценивают развитость услуг такси выше, чем развитость маршрутов общественного транспорта (71% против 50%).

Кроме того, по данным опроса, большую часть пользователей такси устраивает время ожидания автомобиля при вызове (79%). Лишь 14% опрошенных недовольны временем подачи такси. Помимо этого, 71% респондентов, пользующихся такси, удовлетворены количеством этого средства передвижения в своих населенных пунктах.