Калининградских дальнобойщиков пропустили через границу в Белоруссии

Водители не могли выехать несколько суток

КАЛИНИНГРАД, 31 октября. /ТАСС/. Водителей большегрузов из Калининградской области, которые застряли на границе с Евросоюзом в Белоруссии и не могли выехать несколько суток, пропустили через переход, сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства в понедельник.

"На текущий момент проблема решена - водители проезжают. Наши коллеги из транспортных компаний также данную информацию подтвердили", - сказал руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков.

Он отметил, что причина была том, что "было недопонимание с белорусской стороны". "Оно устранено", - добавил Лысков.

На прошлой неделе региональные СМИ со ссылкой на водителей большегрузов из Калининградской области сообщали, что несколько десятков водителей не выпускали из Белоруссии и дальнобойщики несколько суток стояли на границе и не могли проехать в регион через Евросоюз. По данным регионального издания "Клопс", сами водители большегрузов были уверены, что проблемы с пересечением границы были связаны с частичной мобилизацией.

Министр обороны РФ доложил президенту России о завершении частичной мобилизации в России, начавшейся 21 сентября.