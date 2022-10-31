В Нижегородской области ограничили использование беспилотников

Мера установлена до снятия режима уровня базовой готовности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 октября. /ТАСС/. Нижегородские власти с 31 октября ограничили использование беспилотных воздушных судов на территории региона, это связано с введением режима базовой готовности, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Нижегородской области с 31 октября 2022 года ограничивается использование беспилотных воздушных судов. Это связано с усилением охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в связи с введением в регионе режима базовой готовности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с понедельника беспилотники могут использовать только органы госвласти, подведомственные им организации, а также предприятия и организации по договору с органами госвласти и подведомственными им организациями.

Мера установлена до снятия режима уровня базовой готовности.

Ранее аналогичные ограничения установили в Саратовской области.