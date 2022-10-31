Строительство завода по производству радиофармпрепаратов под Калугой завершат в 2024 году

Проект реализуется на площадке научно-исследовательского физико-химического института (НИФХИ) им. Л. Я. Карпова

ТАСС, 31 октября. Завод по производству радиофармацевтических лекарственных препаратов в городе Обнинске Калужской области планируется построить в 2024 году, выпуск продукции начнется в 2025 году. Проект реализуется на площадке научно-исследовательского физико-химического института (НИФХИ) им. Л. Я. Карпова, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем телеграм-канале по итогу встречи с представителями компании "Русатом Хэлскеа".

"Обсудили планы по реализации проекта. В 2024 году завод должен быть построен, в 2025-м - начать выпуск продукции. Здесь будет производиться широчайшая линейка препаратов. Текущих, перспективных, прорывных. Не только для лечения онкологии, но и кардиологических заболеваний, ревматоидных артритов и других", - написал глава региона.

Как сообщила ранее пресс-служба компании "Русатом Хэлскеа" (входит в госкорпорацию "Росатом"), которая занимается строительством предприятия, объем инвестиций в проект составит не менее 9 млрд рублей. Новое производство создается на площадке НИФХИ им. Л. Я. Карпова. "И это неслучайно. Серьезный синергический эффект дает близость к производству мощной научной и медицинской базы. В том числе филиала МНИЦ Радиологии - медицинского радиологического научного центра (МРНЦ) им. А. Ф. Цыба, где разрабатываются новые радиофармпрепараты, методики диагностики и лечения онкологических заболеваний", - добавил губернатор.

Радиофармпрепарат (РФП) - лекарственный препарат в готовой для использования форме, который в своем составе содержит один или несколько радиоактивных изотопов (радионкулидов). Терапевтические РФП применяются в основном в онкологии для лечения неоперабельных новообразований (опухолей или метастазов), также они широко применяются в ревматологии и эндокринологии для лечения синовитов и заболеваний щитовидной железы. Диагностические РФП применяются в диагностике широкого спектра заболеваний, например для оценки распространенности метастатического процесса при онкологическом заболевании или для диагностики работы сердечно-сосудистой и других систем организма.