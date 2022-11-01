Роспотребнадзор не выявил в России вариант XBB омикрон-штамма коронавируса

При этом заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии ведомства Камиль Хафизов отметил, что риск повторного заражения вариантом XBB может быть более высоким в сравнении с другими циркулирующими подлиниями штамма

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Вариант XBB штамма коронавируса "омикрон" в России в настоящее время не выявлен, сообщил во вторник ТАСС заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"В России на настоящий момент вариант XBB не выявлен", - сказал он.

Хафизов отметил, что варианты XBB (XBB и XBB.1) - это рекомбинанты сублиний "омикрона" BA.2.10.1 и BA.2.75 ("кентавр").

О риске повторного заражения вариантом XBB

Риск повторного заражения вариантом XBB штамма коронавируса "омикрон", согласно предварительным данным, может быть более высоким в сравнении с другими циркулирующими подлиниями штамма, заявил Хафизов.

"Хотя необходимы дальнейшие исследования, имеющиеся данные не предполагают существенных различий в тяжести заболевания при инфекциях, вызванных ХВВ и другими вариантами "омикрона". В то же время имеются предварительные данные, указывающие на более высокий риск повторного заражения XBB по сравнению с другими циркулирующими подлиниями "омикрона", - сказал он.

По данным международной базы GISAID, XBB выявлен в 35 странах и имеет суммарную распространенность немногим более 1%. Всего в GISAID загружены около 1,5 последовательностей, уточнил Хафизов. "На сегодняшний день фиксируется тенденция к увеличению распространенности ХВВ. Эта тенденция, однако, пока не приводит к росту заболеваемости в соответствующих странах", - заметил он.