Льготникам Васильевского и Черниговского районов Запорожской области бесплатно дают уголь

Отопительный сезон не находится под угрозой срыва, отметил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Льготные категории жителей Васильевского и Черниговского районов Запорожской области начали получать бесплатно по 2 тонны угля для отопления. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Отопительный сезон не находится под угрозой срыва. В те районы, которые не газифицированы, - регион не на 100% газифицирован, - сейчас либо завозится уголь, либо уже завезен. Например, в Васильевском районе льготные категории населения получают по 2 тонны угля бесплатно. И так же в Черниговском районе. Это для тех, кто зарегистрирован или фактически проживает в жилых помещениях с печным отоплением, в основном в сельской местности, в частных домах. В южной части Запорожской области таких немало", - сказал он.

25 октября уголь был доставлен в Бердянск для выдачи льготным категориям населения, бесплатно выдается по 2 тонны. 26 октября глава администрации Мелитопольского района Андрей Сигута уточнил, что власти района прорабатывают механизм льготного обеспечения жителей углем, поставщики топлива уже определены.

19 октября в администрации региона сообщили, что председатель совета министров Запорожской области Антон Кольцов подписал указ "Об утверждении порядка предоставления твердого бытового топлива (угля) лицам отдельных категорий, проживающих в Запорожской области, и компенсации расходов, связанных с его осуществлением". Порядок устанавливает правила льготного приобретения угля определенным категориям лиц, постоянно проживающим или зарегистрированным в жилых помещениях с печным отоплением. Право на льготное получение угля есть у ветеранов Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, многодетных семьей, пенсионеров старше 80 лет и лиц с инвалидностью первой и второй групп.