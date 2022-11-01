В Приамурье частная клиника в рамках концессии за 10 месяцев приняла 16 тыс. амурчан

С декабря 2020 года в офтальмологическом центре "Мицар" провели 6,5 тыс. бесплатных операций

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Офтальмологическая клиника "Мицар" за 10 месяцев приняла 16 тыс. амурчан в рамках концессионного соглашения, сообщается на сайте регионального агентства по привлечению инвестиций.

"Сегодня концессионер - единственный частный центр в стране, который в круглосуточном режиме оказывает экстренную офтальмологическую помощь бесплатно", - говорится в сообщении.

Для жителей региона доступны все необходимые методы диагностики, практически весь спектр хирургических методов лечения глаз. Амурчане могут не ехать за лечением в другие регионы. Всего с момента заключения соглашения с декабря 2020 года было проведено 6,5 тыс. бесплатных операций.

В клинике помощь оказывают детям с четырех лет. До открытия офтальмологического центра в регионе проблемы со зрением в раннем возрасте решали, как правило, подбором очков. Теперь маленьким амурчанам доступен комплекс аппаратных методов лечения. Специальные современные приборы ускоряют подготовку к операции или реабилитацию ребенка после перенесенных хирургических вмешательств. В этом году такую помощь получили 415 детей в клинике по полису ОМС.

Директор клиники отмечает, что в планах на следующий год внедрить несколько новых процедур, которых не проводят в регионе. Одна из них - имплантация искусственной радужки. В ней нуждается несколько пациентов в регионе с таким состоянием, как аниридия - посттравматическая потеря части или полностью радужной оболочки.

Подобные социальные проекты, которые инвесторы реализуют в рамках государственно-частного партнерства в регионе, могут рассчитывать на льготу по налогу на имущество организаций.