На Урале рассказали об эффективном лечении пациенток с раком груди

По словам замминистра здравоохранения региона Дениса Демидова, более 60% женщин после лечения живут без рецидива в течение пяти лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Более 60% пациенток с раком груди в Свердловской области после завершения лечения живут без рецидива на протяжении пяти лет. Такого показателя удалось достичь благодаря эффективной системе диагностики, сообщил ТАСС замминистра здравоохранения региона, главный внештатный специалист-онколог регионального министерства здравоохранения Денис Демидов.

"Благодаря эффективной системе диагностики, пятилетняя выживаемость пациентов с раком груди в Свердловской области достигла более 60%", - сказал он.

Эффективную систему диагностики для своевременного выявления болезни создали в регионе благодаря нацпроекту "Здравоохранение". В больницы закупают современные цифровые маммографы, а передвижные маммографические кабинеты курсируют по отдаленным городам и поселкам.

По словам Демидова, злокачественные новообразования молочной железы в Свердловской области ежегодно диагностируют примерно у 2 тыс. женщин, причем большинство записываются к врачу после медосмотров и диспансеризации.

Ранее в Свердловском областном онкодиспансере усовершенствовали систему диагностики пациенток с подозрением на опухоли молочных желез: теперь консультации специалистов и необходимые манипуляции проводятся в новом Центре онкомаммологии. Ежегодно диагностику в Центре будут проходить более 4 тыс. жительниц Свердловской области.

О диспансере

Областной онкологический диспансер в Екатеринбурге был основан в 1951 году и сегодня является крупным специализированным учреждением области. В составе диспансера функционирует стационар, поликлиника и диагностическая служба.