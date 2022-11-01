На Алтае сформировали почти двукратный запас угля

На площадках в регионе находится более 200 тыс. тонн, которых хватит на 80 дней работы

БАРНАУЛ, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Алтайского края сформировали почти двукратный объем резервного запаса угля к предстоящей зиме на фоне прошлогодних сложностей с поставками топлива. На площадках в регионе находится более 200 тыс. тонн, которых хватит на 80 дней работы, сообщил на пресс-конференции во вторник министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев.

"Прошлые годы осенью и до февраля все время возникали сложности с наличием угля. <…> В этом году губернатором края было принято решение о создании муниципального резервного запаса угля. На сегодня уголь в полном объеме, 119 тыс. тонн, поставлен. Полный 45-дневный нормативный запас для муниципальных образований есть сейчас везде. Угля на площадках более 200 тыс. тонн - это фактически 170% от нормативного запаса. Если 45 дней норматив, то примерно на 80 дней запас угля есть. Уголь завезен, и это очень помогает муниципальным образованиям заходить в отопительный период", - сказал Гилев.

По его словам, сохранен и запас краевого резервного угля, а это еще порядка 40 тыс. тонн на площадках в регионе, которые будут распределяться тогда, когда иссякнет муниципальный резервный запас. Кроме того, порядка 250 предприятий и индивидуальных предпринимателей занимаются поставкой угля населению, и на их площадках в настоящее время находится порядка 120 тыс. тонн в рамках предельных уровней цен с учетом весенней индексации.

"Перебоев с поставками угля нет, Казахстан возит, российские поставщики тоже. <...> Надеюсь, что отопительный период будет пройден спокойно", - подчеркнул министр, добавив, что ситуация с углем лучше, чем в прошлом году.

Осенью прошлого года жители региона столкнулись с дефицитом угля. Перебои в поставках были зафиксированы в семи районах региона. Власти края объясняли ситуацию резким подорожанием топлива в Кемеровской области - в среднем на 60%. Также на 50-60% подорожала стоимость доставки топлива железнодорожным транспортом. В связи с перебоями поставок в Локтевском районе региона следователи возбудили уголовное дело о халатности.