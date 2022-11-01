ГИБДД уточнила, как правильно переходить дорогу после выхода из общественного транспорта

Из правил дорожного движения исключили требование обходить автобус сзади, а трамвай спереди

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Требование при выходе из общественного транспорта обходить автобус сзади, а трамвай спереди исключено из правил дорожного движения в России. Как сообщил замруководителя российской Госавтоинспекции Олег Понарьин, теперь в такой ситуации необходимо дождаться, когда транспортное средство отъедет и только потом переходить дорогу.

"Было такое правило прописано в правилах дорожного движения: обходи автобус сзади, трамвай - спереди. <...> Сейчас это правило изъято и совершенно справедливо, потому что дороги уже стали в основном не двухполосные, а многополосные. Самый главный принцип при выходе из транспорта общего пользования - это подождать, пока транспортное средство отъедет от остановки и у пассажира, а теперь уже пешехода, будет больше возможностей увидеть те транспортные средства, которые приближаются к пешеходному переходу", - сказал он в ходе Всероссийского открытого урока о правилах дорожной безопасности во вторник.

Понарьин добавил, что после того как общественный транспорт отъедет от остановки, нужно будет следовать общеизвестному алгоритму при переходе проезжей части: "Стой, оглянись, послушай, иди".