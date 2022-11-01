В Крыму в октябре снизились запасы водохранилищ

Несмотря на это, они в 1,4 раза выше прошлогоднего показателя

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Запасы водохранилищ Крыма снизились за месяц на 11 млн куб. м и составили к концу октября 157,75 млн куб. м. Однако это примерно на 40% выше, чем на 1 ноября 2021 года, сообщается во вторник на сайте регионального гидрометцентра.

"Происходила интенсивная сработка водохранилищ, расположенных в руслах рек, общий суммарный объем воды в которых к началу ноября 2022 года уменьшился на 11,08 млн куб. м и составил 157,75 млн куб. м", - говорится в сообщении. Год назад сообщалось, что к началу ноября 2021 года суммарный объем воды в водохранилищах республики составлял 112,08 млн куб. м.

Уточняется, что в октябре выпавшие в бассейнах рек осадки носили кратковременный и локальный характер. Так, в бассейнах рек Биюк-Карасу, Черная, Коккозка, Дерекойка их количество было в пределах 23-37% от нормы, а, например, в нижней части бассейна реки Кача - 150% нормы. При этом в Крымских горах наблюдался существенный недобор осадков - от 35% до 55% нормы.

Такая неблагоприятно сложившаяся синоптическая обстановка привела к постепенному истощению водности. Пересохла река Альма выше Партизанского водохранилища, а на большинстве рек селевых бассейнов муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии сохраняется пересыхание.