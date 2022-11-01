Более 90 молодых теологов из российских регионов соберутся на форуме в Дагестане

Форум "Школа молодого теолога" пройдет с 4 по 11 ноября

МАХАЧКАЛА, 1 ноября. /ТАСС/. Международный молодежный форум "Школа молодого теолога" пройдет с 4 по 11 ноября в Дагестане. Более 90 молодых студентов из российских регионов обсудят вопросы теологического образования с российскими и зарубежными экспертами, сообщили во вторник в пресс-службе Дагестанского гуманитарного института.

"Участие в форуме примут более 90 молодых теологов из таких субъектов Российской Федерации, как Москва, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Орловская область, Ставропольский край, Саратовская область, Краснодарский край и другие. В работе школы также примут представители органов государственной власти, научного сообщества, религиозные и общественные деятели, в том числе из-за рубежа: Сирии, Йемена, Палестины, Ливана", - говорится в сообщении.

На площадках школы будут работать образовательные, научные, спортивные, культурные секции, пройдут семинары-обсуждения, публичные дискуссии и тренинги. Эксперты обсудят основы межкультурной коммуникации в современном мире, межэтническое и межконфессиональное согласие, учение о сущности православия в русской философии, а также участие проектов в президентских грантах.

Участники школы планируют посетить с экскурсией крепость "Семи братьев и одной сестры" в селе Хучни Табасаранского района, кладбище "Кырхляр" и армянскую церковь Святого Всеспасителя в Дербенте.

Организатором форума выступает Дагестанский гуманитарный институт при поддержке Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования, научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА) и Муфтията Республики Дагестан.