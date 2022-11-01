КС РФ указал на неопределенность срока замены иностранных водительских удостоверений

Конституционный суд отметил, что ФЗ о безопасности дорожного движения позволяет россиянам, постоянно проживающим в стране, законно ездить с водительским удостоверением государства, присоединившегося к международной Конвенции о дорожном движении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ) выявил в законодательстве неопределенность в вопросе сроков и условий замены иностранных водительских удостоверений на российские, из-за которой переехавшие в Россию на постоянное место жительства граждане могут быть неправомерно оштрафованы. Соответствующая норма закона о безопасности дорожного движения признана противоречащей Конституции, следует из опубликованного во вторник на сайте суда постановления.

"Признать п. 12 ст. 25 ФЗ "О безопасности дорожного движения" не соответствующим Конституции <…> в той мере, в какой он по смыслу, придаваемому ему правоприменительной практикой, и при отсутствии в системе действующего регулирования прямого нормативного указания на обязанность гражданина РФ обменять в связи с переездом на постоянное место жительства в РФ его действительное иностранное национальное водительское удостоверение <…> позволяет применять к этому гражданину неблагоприятные административные последствия", - говорится в тексте постановления.

Жалоба водителя из Хабаровского края

Поводом для проверки конституционности положений ФЗ "О безопасности дорожного движения" стала жалоба россиянина Дмитрия Брашкина, проживающего в Хабаровском крае. До 2017 года он имел гражданство Казахстана и там же получал водительское удостоверение, которым продолжал пользоваться уже по новому месту жительства. В 2019 году его оштрафовали на 5 тыс. рублей за езду без российского водительского удостоверения.

Брашкин обжаловал это решение в судах, однако, судьи в удовлетворении жалобы отказали, ссылаясь на то, что иностранные водительские удостоверения действительны в России только для лиц, временно пребывающих на территорию страны. Исчерпав другие способы защиты своих прав, Брашкин обратился с жалобой в КС.

Решение КС

Конституционный суд в своем решении отметил, что ФЗ о безопасности дорожного движения позволяет гражданам России, постоянно проживающим в стране, законно ездить с водительским удостоверением государства, присоединившегося к международной Конвенции о дорожном движении.

В то же время российские суды исходят из приоритета данной международной конвенции, согласно которой водительское удостоверение одной страны можно признавать на территории другой только до момента, пока она не стала обычным местом жительства владельца. В этом случае оспоренная норма ФЗ о безопасности дорожного движения предполагает необходимость менять иностранное водительское удостоверение на российское.

При этом ни в Конвенции о дорожном движении, ни в российских законах не прописан срок, в течение которого необходимо заменить водительское удостоверение, что создает трудности для обладающих иностранными водительскими документами граждан.

В связи с этим, отмечается в постановлении КС, федеральный законодатель вправе установить конкретные сроки замены иностранных водительских удостоверений при переезде в РФ на постоянное место жительства.

Решения по делу Брашкина подлежат пересмотру в установленном порядке с учетом позиции, изложенной КС в постановлении.