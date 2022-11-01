В ЛНР началась всеобщая детская диспансеризация

Медосмотры уже прошли 50 детей

ЛУГАНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Первые 50 детей из Лутугинского района Луганской Народной Республики (ЛНР) прошли диспансеризацию. Об этом во вторник сообщил врио главы региона Леонид Пасечник.

"По распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина в республике стартовала всеобщая детская диспансеризация. Начали с Лутугинского района, где обследование прошло уже более 50 детей", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Он отметил, что с медиками республики работают врачи из других регионов РФ, также используется российское оборудование. Пасечник подчеркнул, что каждому ребенку гарантировано комплексное обследование, а сами медосмотры бесплатные и добровольные.

Глава региона также выразил благодарность медикам РФ и президенту Путину "за такое внимание к здоровью подрастающего поколения - будущего Луганской Народной Республики и России".

Ранее во вторник министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщала, что медики региона рассчитывают до конца мая следующего года провести диспансеризацию более 160 тыс. детей в возрасте от двух до 17 лет.