Суд Петербурга прекратил дело по иску горожан об отмене местного закона о реновации

Дело прекращено, так как в октябре действие положений оспариваемого закона городской парламент приостановил до 1 января 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд прекратил производство по коллективному административному иску местных жителей к губернатору, правительству и законодательному собранию города об отмене закона о реновации, вступившего в силу в июле. Об этом сообщили во вторник в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как следует из определения суда, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, дело прекращено на том основании, что в октябре действие положений оспариваемого закона городской парламент приостановил до 1 января 2024 года.

"Поскольку приостановление действия нормативного правового акта представляет собой временное прекращение регулирования им соответствующих правоотношений, следует признать, что в этой связи в настоящее время положения <…> оспариваемого нормативного правового акта не регулируют правоотношения, связанные с комплексным развитием территории в Санкт-Петербурге, и соответственно не порождают правовых последствий, в связи с чем не затрагивают права и законные интересы административных истцов или иных лиц", - говорится в определении.

Просьбу прекратить дело заявил представитель губернатора Санкт-Петербурга, его поддержали представители правительства, заксобрания, а также прокурор.

Истцы возражали и указали на то, что еще до приостановки закона о реновации с учетом его положений был разработан проект изменений в генеральный план Санкт-Петербурга, в котором составители предусмотрели иное функционирование территорий, где проживают заявители. Кроме того, по их мнению, после принятия закона упали цены на недвижимость в районах города, подпадающих под реновацию.

Однако оба аргумента суд отклонил. Отображать границы комплексного развития территорий в генеральном плане Санкт-Петербурга, как указала судья, не требует Градостроительный кодекс РФ, а сам проект изменений в генплан в настоящее время не принят и до сих пор не вносился на рассмотрение в городское заксобрание. Не внесены изменения и в правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, где информация о территориях комплексного развития как раз должна отображаться на карте градостроительного зонирования. Причинно-следственную связь между принятием закона о реновации и динамикой цен на недвижимость суд посчитал не доказанной.

О деле

Коллективный иск об отмене закона подали в августе петербуржцы Екатерина Гуленкова, Павел Кирдеев и Ольга Лихацкая. Они посчитали закон противоречащим ряду положений Конституции РФ, Жилищного и Градостроительного кодексов РФ. Как следовало из заявления, в результате включения в программу комплексного развития территории (КРТ) дома истцов могут быть снесены, а сами жильцы - лишены частной собственности и ограничены в правах (в частности, законом не была предусмотрена возможность для собственников приобрести равноценное жилье в привычном районе без ухудшения качества жизни).

Закон Санкт-Петербурга №444-59 "О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге" был принят городскими депутатами 29 июня 2022 года и вызвал общественные дискуссии. Документ предусматривает проведение реновации в районах типовой панельной застройки 1957-1970 годов.

В середине сентября губернатор города Александр Беглов предложил депутатам законодательного собрания приостановить действие его отдельных положений. Как отмечал Беглов, за это время планируется проработать варианты корректировки федерального и совершенствования регионального законодательства.

В конце июля по инициативе спикера петербургского парламента Александра Бельского в городе был создан Общественный штаб по вопросам комплексного развития территорий. Его первое заседание состоялось 28 сентября. В состав штаба вошли 99 человек: депутаты законодательного собрания, представители органов исполнительной государственной власти, Общественной палаты, районные активисты, эксперты и лидеры мнений.