1 ноября, 18:56

МВД России отменило сбор отпечатков пальцев у прибывших в РФ беженцев

Соответствующий приказ вступил в силу в момент опубликования

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. МВД России своим приказом отменило обязательную дактилоскопию для беженцев и лиц, получивших временное убежище на территории РФ. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Дактилоскопическая регистрация и фотографирование не проводятся в отношении иностранных граждан, признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации", - говорится в документе.

Новый приказ вносит изменения в предыдущий приказ ведомства от 27 декабря 2021 года "Об утверждении Порядка проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий девяносто календарных дней, либо в целях осуществления трудовой деятельности".

Новый документ вступил в силу в момент опубликования. 

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